Джакарта, 14 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в исправительном учреждении в индонезийском городе Тангеранг увеличилось, сообщает CNN Indonesia.

Тюрьма

В результате пожара в тюрьме города Тангеранг погибли 48 человек.

Районная больница Тангеранга оказала помощь десяти людям, пострадавшим в результате пожара в тюрьме. Пострадавшие получили ожоги от 20 до 90 процентов поверхности тела.

Как сообщало ИА REGNUM, трое заключенных, пострадавших при пожаре в исправительном учреждении Тангеранга, проходят лечение в районной больнице.