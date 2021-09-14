Варшава, 14 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше было зафиксировано 250 попыток незаконного пересечения границы республики с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила 14 сентября пресс-служба Пограничной службы Польши.

REGNUM Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, нелегалы пытаются бежать обратно, но некоторых пограничники всё-таки задержали.

Так, были задержаны 12 мигрантов — 11 граждан Ирака и один гражданин Конго. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.