Саратов, 14 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Саратове с мая ведутся работы по благоустройству фонтана «Одуванчик» на площади Кирова. Ввести в эксплуатацию объект планировалось в сентябре, но при реконструкции в ходе обследования машинного отделения было выявлено его аварийное состояние. Об этом заявила председатель комитета по ЖКХ городской администрации Наталия Даниленко, добавив, что размещать в нем предусмотренное проектом оборудование было нецелесообразно.

Www.saratov.gov.ru Светомузыкальный фонтан в Саратове

Изначально предусматривалась замена внутренних коммуникаций, установка нового высокотехнологичного оборудовании, восстановление светодинамической подсветки. С учетом выявленного аварийного состояния машинного отделения проект был скорректирован. Ранее неучтенные работы по реконструкции машинного отделения и восстановлению коммуникационных коридоров привели к увеличению сроков исполнения муниципального контракта, который продлен до 15 ноября, уточнила Даниленко.

В настоящее время на объекте выполнен демонтаж, проведены монолитные работы по трем новым чашам фонтана, обновили инженерные коммуникации, восстанавливается машинное отделение и коммуникационные коридоры. На чашах фонтана завершаются подготовительные работы для их последующей облицовки гранитом, резюмировала председатель комитета по ЖКХ.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на Новой Набережной устанавливают фонтан. Благоустройство прилегающей территории ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Режим работы фонтана будет меняться в зависимости от времени суток.

Читайте также: Мэр Саратова обещал устранить нехватку туалетов и комнат матери и ребёнка