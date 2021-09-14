Салехард, 14 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. При этом 14 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 14 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 94 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 14 сентября 48 945 заражений коронавирусом. Выздоровел 47 123 человек, 651 пациент с COVID-19 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).