Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Первый снег появится в Екатеринбурге уже в 10-х числах сентября. Об этом сообщили в центре «Фобос».

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По данным центра, снежные осадки могут выпасть в городе уже 18 сентября.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, жителям Екатеринбурга стоит ждать снега к 20 сентября. На севере региона снежные осадки уже выпадали, сказала синоптик порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбургу пообещали кратковременное «Бабье лето» — оно продлится по 15 сентября.