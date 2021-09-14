Воронеж, , 13:33 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев пожаловался на фейковые аккаунты в социальных сетях. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«Осеннее обострение у моих «доброжелателей»: снова плодят фейковые аккаунты. Понятное дело, что вдумчивые пользователи сразу заметят фальшивку. Мои аккаунты официально верифицированы (синяя галочка справа от имени). Глупый, в чем-то даже детский трюк, который раскусят сразу», — уверен Гусев.

В подтверждение своих слов глава региона опубликовал скрин со странице в социальной сети, где пользователь под ником «Александр Гусев» в резкой форме отвечает на комментарий.

Воронежский губернатор обзавелся аккаунтами в соцсетях в 2019—2020 годах. Сначала Александр Гусев завел себе страницу в «Вконтакте» и в «Одноклассниках», позже — в instagram и затем в telegram. Причем instagram-аккаунт Гусева был удален администрацией соцсети всего через несколько часов после создания из-за анонимной жалобы — кто-то счел, что аккаунт не принадлежит губернатору.