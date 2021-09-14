Чита, 14 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 14 сентября привиты 333 080 человек (+1020 за сутки). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Завершили вакцинацию 309 434 человека (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной) (+1960 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации.

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