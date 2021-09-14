Киев, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает введение в стране двойного гражданства, за исключением российского.

Гражданство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил на пресс-конференции 14 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Шмыгаля, двойное гражданство — это признак цивилизованных стран и внедрение такого института усилит Украину. При этом он подчеркнул недопустимость введения двойного гражданства со «страной-агрессором».

»Огромное количество украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь паспорт украинца, имея при этом гражданство других стран», — отметил премьер-министр.

Напомним, что в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в принципе поддерживает идею введения двойного гражданства, но считает, что прямо сейчас его вводить нельзя из-за «агрессии» России. По его словам, ключевая проблема в том, что около 600 тысяч российских паспортов уже «розданы на украинских территориях, которые сейчас оккупированы». Сейчас на рассмотрении Верховной рады находится несколько законопроектов на этот счёт.