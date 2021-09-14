Москва, 14 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. На авторынке России представлен рестайлинговый компактный кроссовер Citroen C3 Aircross. Об этом сообщается на сайте компании.

Citroen Citroen C3 Aircross

Дилеры французского автопроизводителя Citroen уже приступили к продажам новинки. Для клиентов Citroen доступны три версии модели: Live, Feel и Shine. Стоимость модели в зависимости от версии варьируется от 1 529 000 до 2 079 000 рублей.

Экстерьер C3 Aircross выделяется ярким дизайном. Здесь стоит отметить новые хромированные шевроны, вытянутые к светодиодным фонарям. Также новинка имеет слегка завышенный капот, радиаторную решётку с оригинальным геометрическим рисунком, а также новые серебристо-серые защитные детали с цветными акцентами в нижней части кузова.

Машина укомплектована 110-сильным бензиновым мотором PureTech. Также в линейке двигателей автомобиля есть 92-сильный дизельный мотор HDi.

Ранее британская компания EV Electrogenic представила модель Citroen DS с электрическим силовым агрегатом. Специалисты компании заменили штатный бензиновый двигатель автомобиля на электрический мотор Hyper9. Мощность мотора составляет 122 л. с. (235 Нм).

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