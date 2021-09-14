Рязань, 14 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Рязанской области 14 сентября подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выздоровели ещё 148 человек, от осложнений скончались четыре пациента.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 40 379 жителей. Справились с заболеванием 36 948 человек. В лечебных учреждениях находятся 499 пациентов.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 020 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.