Кемерово, 14 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготный заем под 1% годовых крупнейшему хлебопекарному предприятию Кемеровской области «Кузбасcхлеб» как участнику нацпроекта «Производительность труда». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации правительства региона.

fancycrave1 Хлеб

По словам заместителя председателя правительства области по экономическому развитию и цифровизации Сергея Ващенко, «Кузбассхлеб» стал уже вторым предприятием в Кузбассе, кому одобрен такой заём.

«В прошлом году эту поддержку получил кемеровский инженерный центр «АСИ». Важно, что средства идут не просто на закупку нового современного оборудования, они позволяют предприятиям существенно повысить производительность труда. А это та задача, которую ставит президент России Владимир Путин в рамках реализации национального проекта», — подчеркнул Ващенко.

Отмечается, что полученные средства пойдут на модернизацию производства — закупку нового оборудования и совершенствование технологических процессов, что в результате позволит хлебопекам повысить производительность на 30%.

Общий бюджет проекта составит 56,5 млн рублей, из которых 30,85 млн рублей будут предоставлены Фондом развития промышленности РФ в виде льготного займа под 1% годовых, а 13,2 млн рублей — в виде займа от Фонда развития промышленности Кузбасса.