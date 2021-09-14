Москва, 14 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. У России нет планов по присоединению Украины. Об этом 14 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Peggy_Marco Украина

По мнению участника ток-шоу, выполнять присоединение Украины для России нецелесообразно с экономической точки зрения. Ведь в таком случае РФ придется повышать за свои средства нищенские украинские пенсии и зарплаты, а также отстраивать разрушенную за годы независимости инфраструктуру.

«Расслабьтесь вы, не собираемся мы никого оккупировать. Украину кормили все годы существования СССР — дотировали, создали там три первоклассных военных округа, науку там развивали, промышленность. Второй раз мы кормить не будем. Потому успокойте нервы — не нужны вы нам», — заявил Коротченко.