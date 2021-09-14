Кемерово, 14 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В двух кемеровских городах, удостоенных федерального звания «Город трудовой доблести» завтра, 15 сентября, пройдут праздничные мероприятия и концертные программы. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кемерово

Напомним, ранее городу Кемерово было присвоено федеральное звание «Город трудовой доблести». А в 2020 году почётного звания был удостоен Новокузнецк.

«Это почётное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, проявили трудовой героизм и самоотверженность. 10 сентября глава государства подписал Указ о присвоении этого почетного звания городу Кемерово, ранее этой награды был удостоен Новокузнецк. В честь этого в столицах северной и южной агломераций пройдут концерты, посвященные трудовому и воинскому подвигу жителей Кузбасса», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

Отметим, что в Кемерове концерт пройдет в 16:00 (время местное) в Парке Победы им. Г.К. Жукова. В Новокузнецке — в сквере имени Маршала Жукова.