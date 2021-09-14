Москва, 14 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. На территории Таджикистана откроется представительство многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы, сообщает 14 сентября пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

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Соответствующий меморандум представители центра подписали с Министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана. В марте 2021 года подобное представительство было открыто в Узбекистане.

«На граждан Таджикистана приходится около 40% выдаваемых Москвой патентов на осуществление трудовой деятельности. В основном они заняты на стройке и в ЖКХ», — прокомментировал событие глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Чиновник отметил, что власти Москвы продолжают «создавать эффективные механизмы, направленные на легализацию потоков трудовой миграции в Москву и улучшение взаимодействия между московскими работодателями и иностранными специалистами».

Представительство распространит в Таджикистане информацию о вакансиях в Москве, проинформирует столичных работодателей о наличии специалистов нужной квалификации. Кроме того, организует онлайн-собеседования и оценит трудовые навыки специалистов. Также его задачей станет консультирование по вопросам трудоустройства, порядку оформления документов и другие вопросы.