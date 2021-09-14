Чита, 14 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 265, причём 164 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 57 977 пациентов (+170 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1345 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 90 находятся в тяжёлом состоянии (-18 за сутки, 32 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 сутки).

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