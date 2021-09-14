Пекин, 14 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Гибель мирных жителей Афганистана из-за действий американских военных требует тщательной проверки. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

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Он подчеркнул, что власти США должны представить и афганскому народу, и всему мировому сообществу отчёт о своих действиях. Нельзя допустить, добавил он, чтобы США попытались выйти «сухими из воды» и, ни с кем не считаясь, избежать ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гибель мирных жителей при ударе США по Афганистану подтвердила верховный комиссар ООН по правам человекаМишель Бачелет. Она уточнила, что 29 августа, через три дня после теракта возле международного аэропорта Кабула, американский беспилотник нанёс удар, но террористам «Исламского государства в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате погибли десять мирных афганцев.

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