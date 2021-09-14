Уфа, 14 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Башкирия является своего рода зоной стимулирования развития бизнеса. Об этом 14 сентября сообщил уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, которая прошла в Доме республики в Уфе.

Tatarstan.ru Борис Титов

На встрече были рассмотрены вопросы поддержки и развития малого и среднего бизнеса в республике.

«Башкортостан — это своего рода зона стимулирования развития бизнеса. Мы видим, сколько прикладывается усилий, чтобы в непростых условиях пандемии сохранить то, что есть, и даже приумножить. Здесь действует множество институтов развития, индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона «Алга», один из лучших в стране Центр стратегических разработок. Поэтому мы даже корректируем наши программы, чтобы наладить работу на федеральном уровне на базе того опыта, который есть в Башкортостане», — приводит пресс-служба слова Титова.

Глава Башкирии напомнил, что по результатам 2020 года регион вошел в топ-10 субъектов РФ с наименьшим уровнем административного давления на бизнес, поднявшись с одиннадцатого на девятое место.

«Мы многое делаем для того, чтобы добросовестному бизнесу было комфортно в Башкортостане. Тесно взаимодействуем с предпринимательским сообществом. Регулярно проводим инвестиционные, предпринимательские часы, встречи с деловыми объединениями. Власть в республике максимально открыта, и бизнес ощущает это на деле», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инвестсабантуй могут провести на северо-востоке Башкирии.