Пятигорск, Ставропольский край, 14 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантом стал старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков в полиции города Пятигорска, сообщили 14 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Его подозревают в получении 5 млн рублей от местной жительницы за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности. Мужчина был задержан в декабре 2020 года по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Полицейский пообещал помочь освободить его от ответственности за вознаграждение в сумме 5 млн рублей. Женщина согласилась, передав ему денежные средства, а сам страж порядка обещания своего не исполнил, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Как оказалось, он и полномочий не имел решить этот вопрос, между тем ввел женщину в заблуждение. Оперативника задержали, ведется сбор доказательств совершенного преступления.

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