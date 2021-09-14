Горно-Алтайск, 14 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Манжерокское озеро в Республике Алтай спасли от деградации путём расчистки дна. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по итогам проверки, проведённой по публикации в соцсетях о загрязнении водоёма в результате работ по его очистке.

Altai-republic.ru Работы по реабилитации на Манжерокском озере

Отмечается, что правовой режим памятника природы допускал возможность проведения очистки. При этом ранее учёные пришли к выводу, что непринятие мер по очистке приведёт в долгосрочной перспективе к превращению озера в заболоченную низину.

«Реализация данного проекта позволила ликвидировать угрозу деградации озера, восстановить систему самоочищения и самовосстановления озера», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе регулярных проверок воды из озера на взвешенные вещества наблюдается тенденция снижения их содержания с32 мг/л в 2018 году до 16,9 мг/л в 2021 году. До начала очистки концентрация веществ достигала 37,5 мг/л.

По даннымИнститута водных и экологических проблем СО РАН, реализация проекта способствовала реабилитации водоёма. В итоге сотрудники природоохранной прокуратуры пришли к выводу, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

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