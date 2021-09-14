Доха, , 13:24 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун, находящийся с визитом в Дохе, встретился 13 сентября с министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи, с которым обсудили предметное сотрудничество и ситуацию в Афганистане.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи южнокорейский дипломат обратился к правительству Катара с просьбой оказать поддержку южнокорейским компаниям, желающим принять участие в государственных проектах, связанных с СПГ.

Он также поблагодарил катарскую сторону за возможность временного размещения посольства Южной Кореи в Афганистане в Дохе.

Министр иностранных дел Катара призвал Южную Корею к расширению двустороннего сотрудничества в различных областях, включая здравоохранение, культуру, образование, туризм, а также согласился предоставить необходимую помощь южнокорейской стороне в связи с ситуацией в Афганистане.

В тот же день Чхве Чжон Мун встретился с министром окружающей среды Катара Абдулой бин Турки ас-Сабии.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД Южной Кореи посетит Катар и Оман