Цхинвал, 14 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Южной Осетии необходимо повысить цены на социальный хлеб, так как в России выросла стоимость муки и других компонентов. Об этом 14 сентября сообщил агентству «Рес» сообщил директор югоосетинского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Цховребов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Хлеб

«Всё сырье для производства социального хлеба мы импортируем из России, — сказал Цховребов. — Мы уже не можем выдержать такую нагрузку и продавать социальный хлеб по прежней цене».

Глава предприятия сообщил, что обратился в правительство республики и попросил повысить цену на хлеб. Он предположил, что стоимость 600 граммовой буханки белого социального хлеба вырастет с 18 до 20 или 22 рублей. Кроме того, на другие хлебобулочные изделия, цена вырастет на 5 — 7%.

Стоит отметить, что решение о повышении цен на социальный хлеб в Южной Осетии принимает правительство республики. Вместо этого, могут быть выделены субсидии, чтобы хлеб не дорожал.