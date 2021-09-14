В Южной Осетии могут поднять цены на социальный хлеб
Цхинвал, 14 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Южной Осетии необходимо повысить цены на социальный хлеб, так как в России выросла стоимость муки и других компонентов. Об этом 14 сентября сообщил агентству «Рес» сообщил директор югоосетинского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Цховребов.
«Всё сырье для производства социального хлеба мы импортируем из России, — сказал Цховребов. — Мы уже не можем выдержать такую нагрузку и продавать социальный хлеб по прежней цене».
Глава предприятия сообщил, что обратился в правительство республики и попросил повысить цену на хлеб. Он предположил, что стоимость 600 граммовой буханки белого социального хлеба вырастет с 18 до 20 или 22 рублей. Кроме того, на другие хлебобулочные изделия, цена вырастет на 5 — 7%.
Стоит отметить, что решение о повышении цен на социальный хлеб в Южной Осетии принимает правительство республики. Вместо этого, могут быть выделены субсидии, чтобы хлеб не дорожал.