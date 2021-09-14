Северодвинск, Архангельская область, 14 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Северодвинске при проведении земляных работ обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщает Служба 112.

Николай Хижняк Граната

«Сегодня около 9 утра по номеру 112 позвонил мастер производства работ одной из компаний и сообщил, что в Северодвинске во дворе проводились земляные работы (раскопка трубы), во время которых обнаружился предмет, похожий на гранату, предположительно времён Великой Отечественной войны. Звонивший сказал, что один из рабочих — бывший военный, он и определил, что это граната», — сообщили в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские рабочие во время земляных работ нашли два предмета, похожих на бомбы. Эксперты установили, что боеприпасы были выпущены во времена Великой Отечественной войны.