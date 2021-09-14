Белград, , 13:22 — REGNUM

Балканские страны находятся в крайне ослабленном состоянии, Европейский союз их поглощает и за это ещё требует уступок не только внутреннего, но и международного свойства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 сентября, комментируя высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Меркель во время своего визита в Белград заявила, что у ЕС есть «большой геостратегический интерес» в том, чтобы западнобалканские государства были приняты в Евросоюз.

« Заявления, которые канцлер Германии Меркель делает в ходе своего визита на Балканы, и сама программа её визита как нельзя лучше высвечивают двуличие Запада, и Германии в частности, в отношении этого региона Европы. И не только, конечно, его.

Начнём с того, что перед своим уходом Меркель, по сути дела, инспектирует территорию, разгромленную НАТО при активном участии Германии. Сначала народы и государства Западных Балкан были предельно ослаблены дестабилизацией и войной в первой половине 1990-х, тогда ж е состоялся первый этап дробления, потом новая война и дальнейшее дробление… Теперь, когда эти страны, особенно Сербия, находятся в крайне ослабленном состоянии, Европейский союз их поглощает. И за это ещё требует уступок не только внутреннего, но и международного свойства. Одним словом, у ЕС есть «геостратегический интерес» к Западным Балканам, но навстречу в диалоге, скажем, ЕС и Сербии реально должен идти Белград.

Другая сторона двуличия ЕС, и Германии в частности, — это политика в отношении самопровозглашённого Косово. Этот край нужен американцам, значит ЕС будет выкручивать руки Сербии на предмет официального признания государства Косово. Самому ЕС, многим европейским странам косовская история работает во вред, это очевидно.

В случае с Крымом ситуация принципиально иная, его независимость и решение о возвращении в Россию стали действительно выражением воли его жителей, но ЕС, вещая о «демократии», будет поддерживать Украину в её безумных попытках этой воле противодействовать.