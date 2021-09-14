Оренбург, 14 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 337 новых заражений коронавирусом, что на два больше предыдущего суточного показателя, сообщает 14 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С начала пандемии зарегистрирован 71 881 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3667,55 факта заболевания.

Оправились от болезни 60 122 оренбуржца. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1724 человека, в том числе 12 — за последние сутки.