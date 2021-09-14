Красноярск, 14 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончался 21 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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За всё время в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 5483 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлен уже 110 391 носитель коронавируса, выздоровели 97 125 человек.