Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Югре разрабатывают меры поддержки для семей с детьми, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи за пределами Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kaluga-poisk.ru Высокотехнологичная операция

Департаменту социального развития совместно с департаментом здравоохранения ХМАО губернатор Югры Наталья Комарова поручила внести до 17 сентября 2021 года предложения по введению с 1 ноября 2021 года возмещения расходов на проезд в пределах РФ детям, взрослым и сопровождающим их лицам, выезжающим для получения высокотехнологичной медицинской помощи.

Воспользоваться этой мерой поддержки смогут 1,5 тысячи жителей Югры.