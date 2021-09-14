Москва, 14 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. «Барселона» заинтересована в полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне. Об этом 14 сентября сообщил комментатор Нобель Арустамян.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

«По моим данным, появился гранд, который всерьёз нацелился на Арсена. Это «Барселона», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Отмечается, что представители «Барселоны» несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо» и остались довольны увиденным. Сейчас каталонский клуб готов к переговорам с «Динамо» и с самим футболистом.

По словам Арустамяна, сделка может состояться летом 2022 года, а Захарян планирует отыграть текущий сезон полностью в составе «Динамо».

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