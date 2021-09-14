Брянск, 14 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Движение по новой дороге — защитной дамбе Брянск I-Брянск II торжественно открыли 14 сентября. Масштабная магистраль соединила Володарский и Фокинский районы Брянска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://duma32.ru Дорога-защитная дамба в Брянске

Строительство объекта велось в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Стоимость первого этапа проекта, соединившего два района Брянска, — более двух миллиардов рублей. Общая протяжённость шестиполосной дороги 5,4 км, построены кольцевые транспортные развязки, ответвления к улице Горького, а также возведён мост через реку Снежеть.

В церемонии пуска движения приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной думы Валентин Суббот, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов и первый заместитель министра спорта Азат Кадыров. Первой по защитной дамбе по традиции проехала колонна строительной техники и автомобили с ветеранами Великой Отечественной войны.

На втором, завершающем этапе масштабной стройки, будет возведён мостовой переход через реку Десна и продолжено строительство дороги с выходом к улице Горького. Полностью завершить работы планируют до конца 2022 года.