Москва, 14 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с ходатайством о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову, который, как заявили в организации, «сохранил для страны её Черноморский флот».

Mil.ru Фрегат «Адмирал Касатонов» ВМС России

«В декабре этого года исполнится 30 лет Беловежским соглашениям, распаду СССР, который наш президент назвал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, — заявил депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. — Мы должны помнить людей, которые в хаосе развала экономики, социальной сферы, армии оставались верны долгу и Родине».

«Адмирал Касатонов, твёрдо заявивший властям новой независимой Украины, что принимать присягу чужого государства, — это предательство, сумевший в течение полугода, пока не было принято политическое решение о судьбе Черноморского флота, сохранять его, взяв ответственность на себя, должен стать примером для нас, — выразил уверенность парламентарий. — В непростые времена все держится на твёрдых, думающих о России людях, которые не боятся принимать решения».

«Для рывка вперёд стране сегодня нужны именно такие люди», — резюмировал Саблин.