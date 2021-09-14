«Боевое братство» предложило присвоить звание Героя России Игорю Касатонову
Москва, 14 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с ходатайством о присвоении звания Героя России адмиралу Игорю Касатонову, который, как заявили в организации, «сохранил для страны её Черноморский флот».
«Адмирал Касатонов, твёрдо заявивший властям новой независимой Украины, что принимать присягу чужого государства, — это предательство, сумевший в течение полугода, пока не было принято политическое решение о судьбе Черноморского флота, сохранять его, взяв ответственность на себя, должен стать примером для нас, — выразил уверенность парламентарий. — В непростые времена все держится на твёрдых, думающих о России людях, которые не боятся принимать решения».