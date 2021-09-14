Иркутск, 14 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Снег

Как сообщает сентября территориальная ГУ МЧС РФ, 15 сентября ночью в северо-восточных районах местами ожидается сильный дождь. 15−17 сентября по области местами ожидаются заморозки — 1,-6°С.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер с заморозками до — 5 °C погода в Приангарье демонстрировала в начале сентября 2021 года.

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