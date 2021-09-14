Минск, 14 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Жители Белоруссии смогли достойно пройти через эпохальное испытание на прочность национального единства. Об этом 14 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер в Минске, его слова приводит пресс-служба президента республики.

Шилов Иван Лукашенко

«Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальное испытание на прочность национального единства. Прошли достойно», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что жители страны не испугались пандемии COVID-19 и их не смогли остановить гибридные атаки на государственность Белоруссии, продолжающиеся и до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что во время запланированного на 15−17 сентября визита в Таджикистан президент Белоруссии Александр Лукашенко «пообщается с зарубежными лидерами».