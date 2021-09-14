Пермь, 14 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 445 новых заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 14 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Лечатся в больницах 49 человек, остальные 396 человек находятся дома под наблюдением медиков. Среди выявленных за последние сутки носителей коронавируса 114 детей.

С конца марта 2020 года на территории Прикамья зафиксировано 94 158 заражений коронавирусом. Выздоровел 83 191 пермяк. В COVID-отделениях на сегодняшний день пребывают 3156 пациентов. Свободно 24,9% коечного фонда от фактически развернутого.

По причине коронавирусной инфекции скончались 4419 человек. За последние сутки подтверждено 25 летальных исходов.