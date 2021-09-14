Ярославль, 14 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области объяснили задержку сроков ремонта дорог в регионе нехваткой материалов для изготовления асфальто-бетонной смеси. Об этом заявил директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щебень

Тему с задержкой ремонта подняла депутат от КПРФ Елена Кузнецова. В частности, вспомнив ремонт сельских дорог «Данилов — Шаготь», «Туфаново — Рыжиково», «Рыбинск — Большое Село», «Рыбинск — Арефино». По словам депутата дорогу «Семёновское — Селивёрстово» должны были сдать еще во втором квартале 2021 года, но она до сих пор в работе.

«Скоро белые мухи полетят — дорога не сделана. Да и вообще вот вопрос, конечно же, что 50 процентов от реализации программы только освоено. Когда всё это вы планируете делать-то? Сентябрь месяц», — заметила депутат Ярославской областной думы.

В ответ директор департамента дорожного хозяйства пообещал, что все обязательства будут выполнены. Чиновник объяснил причину проблем со сроками сдачи дорог.

«Успеем. У меня сомнений нет. Конечно, у нас есть подрядчики, которые не успевают и отстают от сроков, мы их подгоняем. У нас есть субъективные, объективные причины. У нас в начале года были перебои с поставками битума. В прошлом году цена битума была 13 тысяч рублей, а на данный момент тонна битума стоит 36 тысяч рублей. Потом, у нас идёт острая нехватка материала, который используется для изготовления асфальтобетонной смеси — это щебень. Всю жизнь наш регион брал щебень именно в Карелии. То есть это логистика, доставляли всегда только водным транспортом. В этом году весь основной материал с карельским щебнем, перенаправлен на строительство трассы «Казань — Екатеринбург» М12. И все остальные регионы, они обеспечиваются таким уже, второстепенным методом можно сказать. Карельский щебень идёт на производство верхних слоёв асфальтобетона. У нас некоторые подрядные организации из-за нехватки материала просто вставали. Конечно, это не причина отставания от графика, но проблема — она есть, она такая всероссийская, Центрального федерального округа, — пояснил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Также областной чиновник добавил, что тема с карельским щебнем поднималась во время визита в Ярославскую области главы Росавтодора Романа Новикова.