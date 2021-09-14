Мурманск, 14 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Мурманской области вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 40% взрослого населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Tim Reckmann Вакцинация

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Всего в регионе от инфекции привиты более 240 тысяч человек, это 51% взрослого населения.

«В регионе прививочную кампанию обеспечивают 49 бригад, 33 из них — это прививочные бригады 12-ти подведомственных региональному минздраву медорганизаций», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся более 14 тысяч человек.