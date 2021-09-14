Йошкар-Ола, 14 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 14 сентября выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 18 768 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 16 882 жителя Марий Эл, за последние сутки выписан 71 человек. 545 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и гакануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике является 1341 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получает 401 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 718 человек, из них у 701 — пневмония, 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 95 пациентов, при этом госпитализированы 62 жителя Марий Эл.