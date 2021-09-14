Самара, 14 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Прививки от гриппа получили свыше 28 тысяч жителей Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Сообщается, что в текущем году планируется привить не менее 60% жителей региона.

«Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе регулярного мониторинга циркуляции вирусов в регионе в 2021 году не выявлено ни одного случая гриппа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в предэпидемический период прививки от гриппа получают в первую очередь лица, которые относятся к категории высокого риска заболевания. В областных поликлиниках в наличии есть вакцина «Ультрикс Квадри».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области продолжается вакцинация от COVID-19. В настоящее время в регионе прививку от этой инфекции получили свыше 1 млн 80 тысяч человек.