Джакарта, , 13:08 — REGNUM Индонезия предоставит народу Афганистана помощь в размере трёх миллионов долларов США, сообщает Republika.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Индонезия обязуется предоставить афганскому народу помощь в размере трёх миллионов долларов США», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

В общей сложности $150 000 пойдет на гуманитарную помощь, а $2,85 млн предназначены для поддержки развития Афганистана в течение следующих трех лет, особенно в секторах здравоохранения, образования, расширения прав и возможностей женщин и горнодобывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии приняла участие в заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарной ситуации в Афганистане.

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