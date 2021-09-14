Джакарта, 14 сентября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Индонезия предоставит народу Афганистана помощь в размере трёх миллионов долларов США, сообщает Republika.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Индонезия обязуется предоставить афганскому народу помощь в размере трёх миллионов долларов США», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

В общей сложности $150 000 пойдет на гуманитарную помощь, а $2,85 млн предназначены для поддержки развития Афганистана в течение следующих трех лет, особенно в секторах здравоохранения, образования, расширения прав и возможностей женщин и горнодобывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии приняла участие в заседании высокого уровня Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарной ситуации в Афганистане.