Кишинёв, , 13:07 — REGNUM Цены на топливо в Молдавии растут из-за «сговора» между участниками рынка. Об этом 14 сентября заявила в эфире телеканала Moldova 1 президент республики Майя Санду.

Майя Санду Gov.md

«Повышение цен — это картельный сговор. В нём нет рыночных механизмов, мы видим много нарушений», — сказала Санду.

Она обвинила Совет по конкуренции Молдавии в невыполнении обязанностей. По словам Санду, предложения её партии «Действие и солидарность» (ПДС) по смене руководства этого ведомства, а также изменения в законодательстве страны якобы принимались в парламенте «с опозданием и недоработками».

Напомним, Санду ранее распустила парламент республики и в июле были проведены досрочные парламентские выборы. На них партия ПДС получила большинство и сформировала новое правительство.

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