Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Главным следственным управлением СКР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Меандр» Елены Завадской и бенефициара этой организации Евгения Ярмоша, которых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в ходе скандальной реконструкции исторического здания Санкт-Петербургской консерватории в центре Северной столицы. О завершении следствия 14 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Карина Саввина ИА REGNUM Здание Санкт-Петербургской Консерватории в строительных лесах

По данным следствия, в 2017 году Завадская, Ярмош и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, обеспечили заключение государственного контракта на сумму более 606 млн рублей между ООО «Меандр» и госзаказчиком — ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Предметом контракта являлось выполнение ремонтно-реставрационных работ здания Санкт-Петербургской государственной консерватори им. Н.А. Римского-Корсакова, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

Как считают в СКР, соучастники не собирались выполнять предусмотренные контрактом работы, а изначально планировали похитить денежные средства. Получив аванс в размере 191 млн рублей, обвиняемые обеспечили перечисление средств на счета подконтрольных контрагентов, похитив их. Как установили следователи, соучастники легализовали часть похищенной суммы. Для этого они перевели их со счета ООО «Меандр» на счета подконтрольной организации, а также двух индивидуальных предпринимателей, под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ. Так они стремились создать видимость надлежащего выполнения контракта перед заказчиком.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело направлено для последующей передачи в суд», — подытожили в ведомстве.

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Напомним, историческое здание консерватории в центре Петербурга стоит в лесах с 2014 года. Работы должны были завершиться в 2017 году, однако недобросовестные подрядчики так их и не выполнили. За это время сменилось несколько производителей работ, были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, Минкультуры обращалось с исками в суд. В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил довести до конца скандальную реконструкцию консерватории.

В августе 2021 года стало известно, что открытие здания Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова после реконструкции и реставрации произойдет на год раньше запланированного срока, уже в 2024 году.