Новосибирск, 14 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Новосибирске в следующем году начнётся масштабное благоустройство территории в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила мэрия города.

Алексей Лазарев В парке

В администрации муниципалитета уточнили, что на площади более 20 гектаров появятся тихие зоны для прогулок, спортплощадки, велодорожки и детские уголки, а доступ к реке будет открыт.

«Это очень интересный объект. Здесь никогда не было парка, рекреационной зоны. Был лес, который хаотично осваивался: гаражи, свалка. По инициативе жителей родилась идея превратить неухоженную, запущенную территорию в парковую зону. Сейчас мы делаем всё, чтобы войти с этим объектом в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, она направлена на экспертизу. Получены положительные отзывы из федерального центра относительно данного проекта», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По словам архитектора проекта Алексея Карнаухова, это первый городской экопарк, поэтому элементов парковой культуры будет минимум.

«Появится зона для проведения массовых мероприятий, спортивные и детские площадки, воркауты. Но преимущественно это будет зелёная территория с акцентом на реку: планируется очистить берега от клёнов и открыть вид на Каменку со стороны парка», — рассказал Карнаухов.

Именно в этом, по словам Локтя, заключается уникальность проекта.

«Мы не заключаем реку в коллектор, а стараемся её «раскрыть» и в лучшем виде представить все особенности сибирской природы, существующего ландшафта. Подчёркиваю: никаких машин — это будет только рекреационная зона, место для семейного отдыха», — отметил глава города.

Как рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, ранее проект «Камента» был представлен на форуме в Нижнем Новгороде. Он станет пилотным проектом для Минстроя РФ, потому что это первый в России парк, который будет построен на затопляемой территории.