Москва, 14 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В России не менее чем через три года заметно сократятся инвестиции в сферу телемедицины. Об этом ИА REGNUM 14 сентября сообщили организаторы исследования «Индекс здоровья будущего 2021. Устойчивое будущее: лидеры в сфере здравоохранения оценивают будущее медицинской помощи после кризиса системы».

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«До 2020 года ежегодные темпы роста телемедицины в России прогнозировались на уровне от 10 до 15%. Однако пандемия ускорила ее развитие, — показало исследование. — Тем не менее через три года прогнозируется заметное сокращение инвестиций в телемедицину (на 25%)».

Одной из причин этого называют то, что в России к тому моменту уже будет заложен прочный фундамент для дальнейшей цифровой трансформации.

«Напротив, инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) в будущие три года ожидает рост, — гласит исследование. — В России 85% лидеров здравоохранения хотели бы, чтобы их больницы вкладывали ресурсы в технологии ИИ».

При этом основными препятствиями для развития медицинских учреждений российские лидеры в сфере здравоохранения называют отсутствие у персонала опыта работы с новыми технологиями (48%) и финансовые ограничения (41%).

Напомним, что общая выборка этого исследования в 14 странах включает в себя почти 3000 лидеров в сфере здравоохранения. А опросы были проведены с декабря 2020 года по март 2021 года в Австралии, Бразилии, Китае, Франции, Германии, Индии, Нидерландах, Польше, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Африке и США.