Киев, , 13:05 — REGNUM Власти Украины больше не верят обещаниям стран Запада. Об этом 14 сентября заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью британской газете Independent.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Как пишет издание, Кулеба слишком дипломатичен для того, чтобы заявить, что он злится из-за действий Запада.

«Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне новых соглашений России и Белоруссии по интеграции и продолжающихся совместных военных учений двух стран «Запад-2021» северная граница Украины выглядит наиболее слабым местом.