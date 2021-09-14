Москва, 14 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В ходе инвентаризации всех некрополей Москвы ГБУ «Ритуал» начало присваивать захоронениям GPS-координаты. Об этом в интервью журналисту Антону Красовскому рассказал директор учреждения Артем Екимов.

Krd.ru Кладбище

«Абсолютно предметно можно говорить, допустим, о Хованском кладбище, на котором мы провели инвентаризацию, и теперь там каждое место захоронения имеет свои GPS-координаты», — сказал Артем Екимов.

Как пояснили в пресс-службе ГБУ «Ритуал», Хованское кладбище стало пилотным проектом. Однако уже сейчас ведутся работы по инвентаризации других некрополей столицы, захоронения на которых также получат точки геолокации. Проект реализуется за счет внебюджетных средств.

Артем Екимов также напомнил, что все сведения из архивов московских кладбищ уже переведены в «цифру». Это основа под клиентский сервис, внутреннее тестирование которого проводится в настоящее время.

«Кстати, на новых кладбищах мы уже просто выдаем пластиковые карточки, а все остальное содержится в соответствующих информационных системах, находящихся и на наших серверах, и на серверах правительства Москвы», — пояснил Екимов.