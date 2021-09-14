Москва, 14 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В России 32% лидеров здравоохранения назвали приоритетным переход к дистанционной (телемедицинской) помощи. Таковы результаты исследования «Индекс здоровья будущего 2021. Устойчивое будущее: лидеры в сфере здравоохранения оценивают будущее медицинской помощи после кризиса системы», о которых его авторы сообщили 14 сентября ИА REGNUM.

Rosminzdrav.ru Телемедицина

Данное исследование также показало, что большинство опрошенных экспертов уверены, что в перспективе их медицинское учреждение (79%) и вся российская система здравоохранения (80%) будут обеспечивать качественную медицинскую помощь.

«70% лидеров в сфере здравоохранения убеждены в том, что текущая политика государства способствует укреплению надежности и повышению эффективности системы здравоохранения в стране», — гласит исследование.

Кроме того, сообщается, что 25% опрошенных заявили, что планируют в течение следующих трех лет перейти к ценностно-ориентированному здравоохранению. Эта модель подразумевает плату за результаты лечения, а не за конкретные медицинские услуги.

Напомним, что исследование проведено компанией Philips.