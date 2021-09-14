Москва, 14 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH следует запретить, чтобы ограничить доступ к запрещённым ресурсам. Такая инициатива принадлежит «Ростелекому», сообщает 14 сентября РБК со ссылкой на письмо этой компании.

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Уточняется, что 8 сентября компания разослала письма с предложением «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет» запретить доступ к публичным DNS-серверам. По информации источника издания, адресаты письма — макрорегиональные филиалы «Ростелекома». В самой компании подтвердили подлинность послания.

Предложение о запрете распространяется в том числе на публичные DNS-серверы Google c IP-адресами 8.8.8.8 и 8.8.4.4 , Cloudflare 1.1.1.1 и 1.0.0.1 , а также протокол DoH. Этот протокол, реализованный на публичных DNS-серверах Google и Cloudflare, позволяет так зашифровать вэб-трафик, чтобы операторы не видели, к какому ресурсу обращался абонент. Пользователи могут таким образом посещать запрещённые сайты.

Компания предлагает вместо указанных серверов и протокола пользоваться DNS-серверам под собственным управлением или IP-адресами Национальной системы доменных имен. Эксперты опасаются, что в результате могут возникнуть сбои в работе различных мобильных приложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор потребовал от зарубежных ИТ-компаний, в том числе от Apple, Google, Cloudflare и Cisco, закрыть для пользователей возможности по обходу блокировок сайтов. Требование связано с предстоящими выборами в России.

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