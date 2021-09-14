Пенза, 14 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Пензенской области с 14 сентября ввели новые правила посещения массовых мероприятий. Соответствующую информацию распространила пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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В регионе с 14 сентября разрешено проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный наружный вход, а также в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест.

К посещению массовых мероприятий допустят только при наличии одного из документов: QR-кода, который выдают при прохождении полного курса вакцинации от COVID-19; отрицательного ПЦР-теста, результат которого действителен в течение трех дней; сведений о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, если с даты выздоровления прошло не более полугода.

ИА REGNUM напоминает, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции действует на территории Пензенской области до 30 сентября включительно.

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