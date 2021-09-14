Михайловск, Свердловская область, 14 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Свердловской области раскрыли дело об убийстве и разбое, возбуждённое в 2004 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по региону.

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По версии следствия, обвиняемый и его подельник совершили разбой в Михайловске, напав на местного предпринимателя и его гражданскую жену. Пострадавший бизнесмен скончался на месте, а злоумышленникам удалось похитить 37 тыс. рублей и скрыться на принадлежащей погибшему машине.

Сыщики вышли на след убийц благодаря каплям крови, найденным в похищенном автомобиле — в ходе инцидента предпринимателю всё-таки удалось ранить одного из преступников его же ножом. В 2017 году была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, а в 2020 году сыщики смогли найти мужчину с искомым генотипом. Гражданин отбывал наказание в колонии за другое преступление. Позже был найден и второй подозреваемый, дело по нему выделено в отдельное производство.

Первый обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством и, по данным экспертизы, страдал им и в момент совершения преступления. СК настаивает на применении принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина.