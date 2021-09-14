Махачкала, , 13:00 — REGNUM В Дагестане в 2021 году выберут нового главу республики. Поскольку избрание руководителя региона проводится парламентом субъекта РФ, а его состав станет известен лишь после выборов 16−19 сентября, то и сроки проведения голосования за нового главу Дагестана не совпадают с единым днем голосования.

Сергей Меликов Rosgvard.ru

Еще в июле депутаты Народного собрания Дагестана на сессии парламента проголосовали за дату проведения выборов главы, назначив их на 14 октября. Депутатам вновь избранного законодательного органа предстоит определиться с одной из трех кандидатур на должность главы Дагестана. Их предложит парламенту президент РФ Владимир Путин не позднее 20 дней до выборов.

В настоящее время временно исполняет обязанности главы субъекта РФ Сергей Меликов. Он назначен на этот пост год назад — 5 октября 2020 года.

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