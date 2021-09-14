Барнаул, 14 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В 19 веке Барнаул относился к Томской губернии. В «горном городе», как его тогда называли, в 1897 году проживало чуть более 21 тыс. человек, из которых менее половины имели работу. Об этом и многом другом можно узнать из уникального информационного ресурса, который создали историки Алтайского госуниверситета (АлтГУ), опираясь на данные первой Всеобщей переписи населения Российской Империи, — поясняет 14 сентября Алтайкрайстат.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

В далеком 1897 году в Барнауле, к примеру, доходное дело было лишь у 9,3 тыс. человек, что составляло чуть более 44 процентов всех жителей. Работающие женщины составляли лишь четверть от имеющих занятость и, соответственно, источник дохода горожан.

Как отмечает кандидат исторических наук Алтайского государственного университета Елена Брюханова, профессиональный состав населения Барнаула по 65 группам представлен в погубернском своде результатов переписи: «Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 79 Томская губерния».

«Самые популярные профессии Барнаула в 19 веке — прислуга и поденщики. Такую занятость имели более четверти всех работающих — 2,5 тыс. человек. В этой профессиональной группе наибольшее число работающих женщин. Кроме этого 191 представительница прекрасного пола занималась изготовлением одежды, 164 женщины жили за «счет казны, общественных учреждений и на средства частных лиц», 243 получали «доход с капитала и недвижимого имущества или жили на средства, получаемые от родителей и родственников», — поясняет исследователь.

Чуть более 1 тыс. мужчин обрабатывали волокнистые вещества и изготавливали одежду, 612 человек были заняты в «вооруженных силах», 584 — в «работах по устройству, ремонту и содержанию жилищ и строительные вообще».

Представителей сильного пола, живущих за счет казны, доходов от недвижимости или капитала, а также на средства частных лиц, в Барнауле было 942 человека. Кроме этого в 19 веке в Барнауле насчитывалось 384 занятых сельским хозяйством жителя, 175 извозчиков, 62 врача и санитарных работника, 42 священника, 18 ювелиров, 8 юристов.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень образования жителей Алтайского края неуклонно от десятилетия к десятилетию возрастает. Если в 1970 году из 1000 человек в возрасте 15 лет и более лишь 196 имели высшее, неполное высшее, среднее и среднее (полное) образование, то в 1979 году — 356 человек, в 1989 году — 580 человек, в 2002 году — 730 человек, в 2010 году — 783 человека. Более половины жителей региона в возрасте 15 лет и более имеют профессиональное образование — высшее, включая послевузовское, среднее и начальное.

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